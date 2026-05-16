Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova’ya yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar Köyü Meşkan Tepe güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pancar toplamaya giden işçileri taşıyan 47 KN 750 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin zorlu arazide yaptığı çalışmalar sonucu yaralılar bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yetkililer, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığını açıkladı.