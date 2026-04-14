Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Zihinsel Engelliler Derneği iş birliğinde düzenlenen yemek kursu yoğun ilgi gördü. Kurs kapsamında özel gereksinimli bireyler mutfağa girerek pide ve pizza yapmayı öğrendi.

Kurs öğretmeni Zehra Özaytaç öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler hamur açarak kendi lezzetlerini hazırladı. Renkli görüntülere sahne olan kursta katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de sosyal bir ortamda vakit geçirme fırsatı buldu.

“Amacımıza ulaştık”

Kurs hakkında bilgi veren öğretmen Zehra Özaytaç, çalışmaların önemli bir amaca hizmet ettiğini belirterek, “Engelli bireylerimizin kendilerine güvenlerini artırmak ve onların da başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmalarını sağlamak için bu kursları düzenliyoruz. Geçen yıl da açtık, bu yıl da büyük ilgi var. Kursiyerlerimiz buraya gelmekten çok mutlu” dedi.

Kursiyerler memnun

Kursiyerlerden Yağmur Özavcı, kursa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Anneme evde yardım ediyorum. Bugün pide yaptık. Zehra öğretmenimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Hilal Duran ise arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten memnun olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımla ve Zehra hocamla birlikte olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Düzenlenen kursun, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırması ve özgüvenlerini geliştirmesi açısından önemli katkı sağladığı vurgulandı.