Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği tutkunlarını özel bir konserle bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki efsane ismi Zeki Müren ve Muazzez Abacı’nın unutulmaz eserleri, Kent Orkestrası ve Gönül Dostları Topluluğu’nun yorumuyla sahneye taşınacak.

Başkentlilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanatseverler, Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini hep bir ağızdan söyleme fırsatı bulacak.

Koro Şefi Güler Eroğlu yönetiminde

Konser, deneyimli koro şefi Güler Eroğlu yönetiminde sahnelenecek. Zengin repertuvarı ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken topluluk, dinleyicilere nostalji dolu bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

Tarih ve saat belli oldu

21 Nisan Salı günü saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri yeniden hayat bulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm müzikseverleri bu özel geceye davet etti.