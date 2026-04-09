Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Sonsoz.com.tr’ye yaptığı açıklamada hobi bahçelerinin yasaklanmasını öngören yasa teklifine şiddetle karşı çıktı.

Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, meselenin basit bir imar tartışması olmadığını; gıda güvenliğinden şehirleşme modeline, ekonomik dengeden toplumsal sağlığa kadar çok boyutlu bir konu olduğunu belirterek “Vatandaş domates, biber ve patlıcan ekecek, onu bile çok görüyorlar. Rantiyeye göz yumanlar hobi bahçelerine göz dikiyorlar” diye konuştu.

“100 BİN LİRA AĞIR CEZA”

İktidar partisinin eylemleri ile söylemlerinin birbiriyle çeliştiğini ifade eden Özdağ, Meclis'e sunulan 2/3588 Esas Numaralı kanun teklifini eleştirdi. İktidar sözcülerinin düzenlemenin geriye dönük olmayacağını savunduğunu hatırlatan Özdağ, yasa teklifinde yer alan "mevcut aboneliklerin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde idarelere her ay, her bir abone başına 100 bin TL ceza kesileceği" öngörüsüne dikkat çekti.

Özdağ, "Bir evin suyunu, elektriğini kestiğinizde, doğal gazını yasakladığınızda o yapıyı zaten fiilen yıkmış olmuyor musunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, iktidarın kendi yapamadığı yıkımı para cezası tehdidiyle muhalif belediyelerin sırtına yüklemeye ve vatandaşı belediyelerle karşı karşıya getirmeye çalıştığını savundu.

“PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR”

Türkiye'de 7 milyonu bulan kaçak yapıdan bahsedildiğini hatırlatan Özdağ, iktidara "Bu yapılara yapı kayıt belgesi verilirken siz neredeydiniz?" sorusunu yöneltti.

İktidarın büyük rantiye projelerine, ormanları katleden holdinglere göz yumarken, toprağa dokunmak isteyen emeklinin prefabrik evine göz diktiğini söyleyen Özdağ, iktidarın zihniyetini "parayı veren düdüğü çalar" anlayışı olarak nitelendirdi.

“DOĞRU MODELİ ENGELLEMEYİN”

Türkiye'de tarım arazilerinin son 20 yılda 26,5 milyon hektardan 23 milyon hektara gerilediğine işaret eden Özdağ, sebze üretiminin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının gıda fiyatlarında istikrarsızlığa yol açtığını belirtti. Hobi bahçelerinin doğru bir modelle Türkiye için tehdit değil, aksine büyük bir fırsat olabileceğini vurgulayan Özdağ, şehirde yaşayanların kendi sebzesini üretmesiyle pazara olan talebin düşeceğini, fiyat dalgalanmalarının önleneceğini ve iç piyasada azalan talebin ihracatı artırarak ülkeye döviz kazandıracağını ifade etti.

Özdağ, Avrupa ülkelerindeki sıkı denetimlerin Türkiye'de yapılmadığına ve tarım ilaçlarının halk sağlığı üzerindeki zararlarına değinerek, vatandaşların kendi temiz ve sağlıklı gıdalarını üretmek için hobi bahçelerine yönelmesinin yadırganmaması gerektiğini söyledi.

İktidarın yıllardır "yatay mimari" propagandası yaptığını hatırlatan Özdağ, "Hobi bahçeleri yatay yaşamdır, toprakla temastır, doğayla buluşmadır ama siz bunu desteklemek yerine yasaklıyorsunuz" diyerek iktidarı tutarsızlıkla suçladı.

“YENİDEN DÜZENLEYİN”

Türkiye genelinde 2 milyonu hobi bahçesi, 5 milyona yakını ise yapı kayıt bekleyen binalar olmak üzere toplamda 7 milyonun üzerinde vatandaşın mağdur durumda olduğunu belirten Özdağ, iktidarı vatandaşlarla kolluk kuvvetlerini karşı karşıya getirmemesi konusunda uyardı. Birinci sınıf tarım arazilerine beton dökülmesine karşı olduklarını ancak milyonlarca dönüm atıl arazinin bu amaçla kullanılabileceğini belirten Özdağ, açıklamasını "Hobi bahçeleri yasaklanmamalıdır. Bilimsel, planlı ve denetlenebilir bir sistemle yeniden düzenlenmelidir" çağrısıyla noktaladı.