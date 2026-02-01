Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin aralık ve ocak aylarında kurşunlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, bölgede bulunan 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda saldırıların arkasında Sarallar organize suç örgütünün olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından, Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Bursa’da 3, İstanbul’da 11, İzmir, Mersin ve Aydın’da birer olmak üzere toplam 17 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silah tutukluk yaptı, panikle kaçtı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüphelinin ateş ettiği anlar yer aldı. İkinci saldırıda ise saldırganın silahının tutukluk yaptığı, panikleyerek kaçtığı ve arkasına dönerek ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Üçüncü saldırı hazırlığındayken yakalandılar

Aynı iş yerine yönelik üçüncü saldırı hazırlığı içinde oldukları sırada yakalanan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.