Bursa'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan haklarında 56, 21 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 56 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., 21 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin saklandıkları yeri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek operasyonla yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan F.S., A.Y. ve A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.