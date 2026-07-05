Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler aralıksız müdahale etti. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yaklaşık 21 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde meşe ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında başladı. İhbar üzerine çok sayıda kurumun ekibi bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına başladı.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve Kızılay ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de destek verdi. Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, söndürme çalışmalarında bir helikopter de havadan görev aldı.

Toplam 38 araç ve 126 personelin katıldığı müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurularak alevler kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekipler tarafından kapsamlı soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.