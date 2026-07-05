çişleri Bakanlığı, 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 228 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele birimleri, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda suç örgütünün eş zamanlı olarak hedef alındığı bildirildi.

Söz konusu örgütlerin; sosyal medya üzerinden “yatırım danışmanlığı” adı altında dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis siteleri işlettiği, uyuşturucu ticaretini organize ettiği, işletmelere tehdit ve baskı yoluyla haksız kazanç sağladığı ve tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda toplam 10 milyar 166 milyon TL’lik işlem hareketi bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yaklaşık 818 milyon TL değerinde 6 şirket, 28 taşınmaz, 40 taşınır ve 891 banka hesabına el konuldu.

Bakanlık açıklamasında, suç ve suçlularla mücadelenin “kararlılıkla ve tavizsiz şekilde” sürdürüleceği vurgulandı.