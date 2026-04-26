Suriye’de devrik rejimin lideri Beşşar Esad ve üst düzey yetkililer hakkında gıyabi yargılama süreci başlatıldı.

Başkent Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Esad’ın yanı sıra bazı üst düzey askeri ve güvenlik isimlerinin de dosyada yer aldığı bildirildi.

Yargılamada, Mahir Esad, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic ile birlikte bazı istihbarat ve askeri yetkililerin isimlerinin de geçtiği kaydedildi.

İsmi geçen tüm kişilerin yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü belirtilirken, mahkemenin ilgili mevzuat çerçevesinde tebligat sürecini başlattığı aktarıldı.