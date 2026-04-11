Pakistan Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasına göre iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Starmer, ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinde Pakistan’ın yürüttüğü diplomatik çabaları takdir ederek, İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere ev sahipliği yapması nedeniyle Şerif’i tebrik etti.

Şerif ise Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrara olan bağlılığını yineledi.

“Kalıcı barış için ateşkes şart”

Görüşmede her iki lider de ateşkesin sürdürülmesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD-İran-İsrail hattında geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle büyüyen kriz, bölgesel savaşa dönüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla 2 haftalık geçici ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise savaşta hedeflerine ulaşıldığını belirterek, nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Mısır devrede

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların sürmesi ve kalıcı çözüme ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Geçici ateşkesi destekleyen İsrail yönetimi ise Lübnan konusunun anlaşmaya dahil olmadığını savunarak bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.