Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen “Diyarbakır İş Dünyası Buluşması” programına katıldı. Toplantıda bölgesel gelişmeler, küresel siyaset ve Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Yeni bir küresel düzen mutlaka oluşacak”

Dünyanın köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Yılmaz, mevcut uluslararası sistemin zayıfladığını ifade etti.

Korumacılığın arttığını, ticaret savaşlarının gündeme geldiğini belirten Yılmaz, siyasette ise güç odaklı bir anlayışın öne çıktığını söyledi.

Yılmaz, “Adalet, hukuk ve insan haklarının geri planda kaldığı riskli bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu süreç geçici. Yeni bir küresel ve bölgesel düzen mutlaka oluşacaktır” diye konuştu.

Ekonomide öncelik: Enflasyonla mücadele

Ekonomide temel hedefin makro finansal istikrar olduğunu belirten Yılmaz, enflasyonu düşürürken büyümeyi korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Dengeli büyüme modeline odaklandıklarını

Yatırım, üretim ve ihracat temelli büyümeyi önemsediklerini

Enflasyonun son olarak yüzde 30,7 seviyelerine gerilediğini

aktaran Yılmaz, tarımda yaşanan kuraklık ve don olaylarının gıda fiyatları üzerinden enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

“Savaşın ekonomik etkisi sürecek”

ABD-İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, savaşın sadece askeri değil ekonomik sonuçlarının da ağır olacağını vurguladı.

“Şu an savaş bitse bile tahribatın etkileri bir süre devam edecek. Süre uzadıkça maliyet daha da derinleşecek” diyen Yılmaz, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi temennisinde bulundu.

Türkiye’den diplomasi vurgusu

Türkiye’nin savaşın başından bu yana önleyici diplomasi yürüttüğünü belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve ilgili kurumların yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Ayrıca Pakistan’ın barış yönündeki tutumunu da takdir ettiklerini dile getirdi.

“İran’ın toprak bütünlüğünden yanayız”

Yılmaz, Türkiye’nin bölgesel politikasına da değinerek şu mesajı verdi:

İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü destekleniyor

Etnik ve mezhepsel kışkırtmalara karşı duruluyor

Bölgedeki halkların birlik içinde hareket etmesi önem taşıyor

“Terörsüz Türkiye süreci kritik”

Bölgede yaşanan gelişmelerin “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemini ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, siyasi partilere de çağrıda bulundu.

Demokratik standartların geliştirilmesinin önemli olduğunu ancak bunun silah bırakmanın ön koşulu haline getirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.