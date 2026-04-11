Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Ankara İtfaiyesi ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere ilk müdahaleyi yaparken, yangının kontrol altına alınması için çevre istasyonlardan da takviye istendi. Bölgeye köpük kulesi ve çok sayıda su tankeri yönlendirilerek söndürme çalışmaları genişletildi.

Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin incelemelerin, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.