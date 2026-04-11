2025/108 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/108 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 45547 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/108 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mah, 45547 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 66 m2

Arsa Payı : 15/410

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 'NİN İPOTEK ŞERHİ MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.