Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Malezya Milli Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Güler, Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1964 yılında başladığını hatırlattı. İki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde geliştiğini belirten Güler, 2014 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirisi ile 2022'de ilan edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklığın ilişkilerin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini ifade etti.

Güler, Türkiye ve Malezya arasındaki ortaklığın karşılıklı güven temelinde daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

TÜRKİYE VE MALEZYA ULUSLARARASI PLATFORMLARDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

İki ülkenin başta Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda iş birliği yaptığını belirten Güler, bu dayanışmanın bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara katkı sunduğunu kaydetti.

Ekonomik ilişkilerin de geliştiğini ifade eden Güler, 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve daha sonra anlaşmanın kapsamının genişletilmesiyle ticaret ve yatırımlarda yeni imkanların oluştuğunu söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİ İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye-Malezya ilişkilerinde savunma sanayisinin özel bir yere sahip olduğunu belirten Yaşar Güler, 2019 yılında iki ülkenin savunma sanayisi firmaları arasında çok sayıda iş birliği belgesi imzalandığını hatırlattı.

Güler, savunma sanayisi alanındaki iş birliklerinin iki ülke arasındaki ortaklığın daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağladığını ifade etti.

"MALEZYALI GENÇLER DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLUŞTURUYOR"

Eğitim alanındaki iş birliğine de değinen Güler, Türkiye'de öğrenim gören Malezyalı öğrencilerin iki ülke arasında kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturduğunu söyledi.

Güler, eğitim alanındaki ilişkilerin yanı sıra kültür, turizm ve gençler arasındaki etkileşimin de artırılmasının Türkiye-Malezya ilişkilerinin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

TÜRKİYE-MALEZYA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği Malezya ziyareti sırasında imzalanan anlaşma ve mutabakatların iki ülke arasındaki iş birliğini genişlettiğini belirten Güler, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısının Ocak 2026'da Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantının ve imzalanan irade beyanının Türkiye-Malezya ortaklığının kurumsal yapısını güçlendiren adımlardan biri olduğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin Malezya ile ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Güler, "Hedefimiz ortak tarih, kültür ve değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgelerimizin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacak iş birliklerimizi artırmaktır" dedi.