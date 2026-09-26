Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada kamyonet çarpmanın etkisiyle refüje savrularak yan yattı.
Kaza, Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi
Kaza, saat 23.30 sıralarında Samsun-Ankara Kara Yolu'nun Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den İstanbul'a giden İhsan K. (39) yönetimindeki 34 JR 2910 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen Aykan S. (40) idaresindeki 34 PRH 415 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyonet refüje savrularak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsünün babası Turgut K. (64) ve annesi Aysel K. (65) ile kamyonet sürücüsü Aykan S. (40) ve yanında bulunan Aydın S. (55) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.