Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzinde halen 4,43 TL olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV), eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle 14,83 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu değişiklik, benzinin litre fiyatında 10,40 TL ÖTV artışı anlamına geliyor. ÖTV artışının KDV etkisiyle birlikte pompa fiyatına toplam yansımasının ise 12,48 TL olacağı hesaplanıyor.

Benzin 90 TL sınırını aşacak

Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının tek seferde 90 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Eşel mobil sisteminin 1 Ekim 2026 tarihinde tamamen sona ereceği daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kesinleşmişti. Düzenleme kapsamında sistem, temmuz sonrasında kademeli olarak azaltılmış ve 1 Ekim itibarıyla tamamen kaldırılacak şekilde planlanmıştı.

Benzinde beklenen 12,48 TL’lik artış, gerçekleşmesi halinde bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek fiyat artışlarından biri olacak.