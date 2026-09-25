Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soruşturmadaki yeni operasyonun ayrıntılarını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütülen operasyon kapsamında 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı.

47 şüpheli hakkında işlem

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde “tasarlayarak kasten öldürme” suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 33'ü gözaltına alınırken, 10 şüphelinin halen cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Arama-kurtarma süreci de soruşturuluyor

Soruşturmada yalnızca helikopter kazasının meydana geliş süreci değil, sonrasındaki arama-kurtarma çalışmaları da mercek altında tutuluyor.

Bu kapsamda arama-kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler araştırılıyor.

Soruşturma 2009'daki kazaya uzanıyor

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelmişti.

Dosya kapsamında 2026 yılının temmuz ayında da operasyon düzenlenmiş, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Yeni operasyonla birlikte soruşturmada ikinci dalgaya geçilirken, yetkililer maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.