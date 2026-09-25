Olay, dün akşam saatlerinde, Malkara'nın kırsal Yenice ile Dereköy mahalleleri arasındaki Balabandere Dereboyu mevkisinde meydana geldi. Tarlada bağlanmış ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki istiflenmiş saman balyalarını iş makinesiyle TIR'a yüklendiği sırada, üst üste istiflenmiş balyaların bir bölümü Mustafa Ezerel'in üzerine düştü. İhbarla tarlaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarladakilerin balyaların altından yaralı olarak çıkardığı Ezerel, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısı tarlada inceleme yaptı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.