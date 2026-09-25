Sonbaharda gündüz güneşi evi ısıtırken akşam saatlerinde odalar hızla serinleyebiliyor. Bu yüzden kombiyi açmak için takvimde belirli bir günü beklemek yerine evin içindeki sıcaklığı takip etmek daha kullanışlı bir yöntem. Evin bulunduğu kat, pencerelerinin durumu ve yalıtımı, aynı şehirdeki iki dairenin bile farklı zamanlarda ısınma ihtiyacı duymasına neden olabilir.

Kombiyi açmadan önce neye bakmalı?

Önce odaların günün hangi saatlerinde soğuduğunu gözlemlemek işe yarayabilir. Yalnızca sabah ve akşam serinliği hissediliyorsa ısıtmayı ihtiyaca göre ayarlamak, evi gereğinden fazla ısıtmaktan kaçınmayı sağlar. Oda termostatı kullananlar da evde bulunmadıkları saatler için sıcaklık ayarını gözden geçirebilir. ABD Enerji Bakanlığı, ısıtmayı kullanım saatlerine göre ayarlamanın enerji tüketimini azaltabileceğini belirtiyor. Tasarruf miktarı ise evin koşullarına göre değişiyor.

Peteklerin önünü açın, pencereleri kontrol edin

Kombi çalışsa bile ısı evde tutulamıyorsa tüketim artabilir. Kapı ve pencere kenarlarındaki hava sızıntılarını gidermek, içerideki sıcak havanın daha uzun süre korunmasına yardımcı olur. Ancak güvenli havalandırma için gerekli menfezler kapatılmamalı.

Peteklerin önüne büyük mobilya yerleştirmek veya üzerlerini kalın perdelerle kapatmak da ısının odaya yayılmasını zorlaştırabilir. Isıtma ayarlarını gözden geçirirken peteklerin çevresindeki eşyaları düzenlemek, masrafsız bir ilk adım olabilir.

Faturayı düşürmenin anahtarı kombiyi geç açmak değil, ihtiyaç kadar ısınırken ısı kaybını azaltmak. Sonbaharda evin sıcaklığını takip etmek, termostat ayarını günlük düzene göre yapmak ve kapı pencere aralıklarını kontrol etmek, kış gelmeden uygulanabilecek adımlar arasında yer alıyor.