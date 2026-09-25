AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hatay'da gerçekleştireceği bir dizi program kapsamında Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir dizi programa katılmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Yazıcı, Vali Mustafa Masatlı'dan kent gündemine ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarette, kentte yürütülen kamu yatırımları ve Hatay'ın ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 6 Şubat depremlerinin ardından il genelinde devam eden yeniden yapılanma ve ihya çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler de değerlendirildi.