Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Denizcilik sektörünün ülke ekonomisi ve ulaşımındaki rolüne dikkat çeken Uraloğlu, denizlerde ve limanlarda görev yapan çalışanlara teşekkür etti.

“Çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Uraloğlu paylaşımında, “Mavi Vatan'ımızda ticaretin, üretimin ve ulaşımın sürekliliğini sağlayan güçlü bir denizcilik sektörü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizlerde görev yapan denizciler ile liman çalışanlarının da Dünya Denizcilik Günü'nü kutlayan Uraloğlu, mesajında denizcilik sektörünün tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Bakan Uraloğlu, “Denizlerimizde gece gündüz emek veren tüm denizcilerimizin, liman çalışanlarımızın ve denizcilik sektörümüzün her bir ferdinin Dünya Denizcilik Günü'nü gönülden kutluyorum” dedi.