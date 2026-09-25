Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kapanacak mağazalar Kuzey Amerika’da bulunuyor. Starbucks, söz konusu şubelerin kabul edilebilir finansal sonuçlara ulaşamadığını veya müşteriler ile çalışanlara hedeflenen deneyimi sunamadığını belirtti.

Yaklaşık 250 mağazanın kapatılması, Starbucks’ın Kuzey Amerika’daki 18 bini aşkın mağazasının yaklaşık yüzde 1’ine karşılık geliyor. Şirket, kapanacak mağazalardaki çalışanların mümkün olduğu durumlarda diğer şubelere aktarılacağını, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çalışanlara ayrılık desteği sağlanacağını açıkladı.

Starbucks’ın son dönemde yürüttüğü yeniden yapılanma sürecinde mağaza kapatmalarının yanı sıra mevcut şubelerin yenilenmesine de ağırlık verdiği bildirildi. Şirket, bu adımlarla mağaza performansını ve müşteri deneyimini artırmayı hedefliyor.

Yeni kapanışların Starbucks’a yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılandırma maliyeti oluşturması bekleniyor.