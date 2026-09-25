Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü. İstanbul merkezli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığı tespit edildiği bildirildi.

Sistemde bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ve bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi.

FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitler üzerinde duruldu.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirketin MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. ile ortaklık ve yönetim ilişkilerinin bulunduğu belirlendi.

Şirketlerin bazı ortakları hakkında ise FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin bulgular elde edildiği bildirildi. Bu kişilerden bazılarının 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı. Ayrıca ilgili dönemde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerinin alınacağı bildirildi.