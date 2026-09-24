Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "İklim Eylemi ve Adil Geçiş" başlıklı üst düzey etkinlik, küresel iklim diplomasisine damga vurdu. BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 İklim Zirvesi'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacağını açıkladı. İklim adaletine dikkat çeken Erdoğan, "İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır" uyarısında bulundu.

"COP31 Vizyonunu Uygulama COP'u Anlayışıyla İnşa Ettik"

Zirve açılışı için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avustralya ile iş birliği içinde Pasifik ülkelerinin sesini de kapsayacak bir hazırlık yürüttüğünü ifade etti. Nepal'de yaşanan sel felaketini hatırlatarak kaybedecek vakit olmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonunu 'Uygulama COP'u' anlayışıyla inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik."

"Finansman Eşitsizliği Sürerken Aynı Hızı Beklemek Gerçekçi Değil"

Kalkınma öncelikleri ile iklim hedefleri arasında denge kurulması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil geçişin ancak dengeli politikalarla sağlanabileceğini vurguladı:

"Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz."

BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil Yakıt Çağını Sona Erdirecek Son Nesiliz"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuşmasına COP31 hazırlık sürecindeki liderliği nedeniyle Türkiye ve Avustralya'ya teşekkür ederek başladı. Isınma sınırının 1,5 dereceyi aşma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Guterres, yenilenebilir enerjiye geçiş için yıllık 300 milyar dolarlık kaynağın harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, küresel emisyonların yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerine öncülük çağrısında bulunarak, "Bizler, fosil yakıt çağını sona erdirecek araçlara sahip ilk ve iklim felaketini önleyebilecek son nesiliz" değerlendirmesinde bulundu.