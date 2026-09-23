Şişli'de seyir halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün durdurduğu motosiklet kısa sürede alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Motosikletin durmasının ardından bu kez alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosiklet kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.