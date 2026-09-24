Son yıllarda İsrail'in yarışmadaki varlığı ve Gazze'deki insani kriz nedeniyle protesto kararlarına imza atan Belçika kamu yayıncısı VRT, Eurovision Şarkı Yarışması ile ilgili beklenen kararını duyurdu. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile yürütülen zorlu müzakerelerin ardından katılım bildiriminde bulunan VRT, yarışmanın geleceğini içeriden şekillendirmek adına masada kalacaklarını ancak ilkelerinden taviz vermeyeceklerini ilan etti.

"Katılım, Gazze'de Yaşananları Onaylamak Demek Değildir"

Kanalın Üst Yöneticisi (CEO) Frederik Delaplace, EBU ve diğer üye yayıncılarla aylardır süren yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini kaydetti. Yarışmanın işleyişinde ve yönetim yaklaşımında olumlu değişimler gözlemlediklerini belirten Delaplace, kararlarının arkasındaki duruşu şu net sözlerle ifade etti:

"VRT'nin katılımını sürdürerek Eurovision'un geleceğini şekillendirmeye katkı sunmak istiyoruz. Ancak bu katılım, Gazze'de ve dünyanın geri kalanında yaşananları hiçbir şekilde onaylama veya normalleştirme anlamına gelmiyor."

VRT'den EBU'ya Reddedilemez Kurallar: Manipülasyona Yaptırım, Savaşan Ülkeye Yasak!

Kanalın kırmızı çizgilerini kamuoyuyla paylaşan VRT Kamu Misyonu Direktörü Karen Donders, yarışma kurallarında köklü değişiklikler ve sıkı denetim istediklerini vurguladı.

Donders'ın dikkat çektiği ana şartlar şunlar oldu:

Manipülasyona Yaptırım: Oylama süreçlerinde veya halk oylamasında herhangi bir manipülasyon ya da müdahale tespit edilmesi halinde tavizsiz yaptırımlar uygulanacak. Brüksel'in nüfusu 39 kişi arttı İçeriği Görüntüle

Savaşan Ülkeye Ev Sahipliği Yasağı: Savaş halinde olan bir ülkenin yarışmayı kazanması durumunda, ertesi yıl organizasyona ev sahipliği yapmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Tam Şeffaflık: EBU'nun tüm puanlama ve karar mekanizmalarını şeffaf bir şekilde üye kanallarla paylaşması sağlanacak.

Gergin Geçen Geçmiş: Protestolar Ve Şeffaflık Resti

VRT, 2024 yılındaki yarışmanın canlı yayını sırasında ekrana İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto eden özel mesajlar yansıtmış, benzer tepkisel duruşunu 2025 organizasyonunda da sürdürmüştü. 2025 yarışmasının ardından EBU'ya açık mektup yazarak oylama süreçlerinde tam şeffaflık talep eden Belçikalı yayıncı, şartların sağlanmaması durumunda gelecekteki katılımını tamamen sonlandırabileceğini duyurmuştu.

Belçika'da Eurovision temsilciliği her yıl iki farklı kamu yayıncısı arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. 2026 yarışmasında ülkeyi Fransızca yayın yapan RTBF temsil ettiği için VRT o yıl yarışmacı göndermemiş, ancak yayın ilkeleri üzerindeki baskısını sürdürmüştü.