Komedyen Deniz Göktaş, “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunduğu davanın bugün görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada Göktaş, hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Savcılık ise Göktaş’ın cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, yaklaşık 88 gündür tutuklu bulunan Deniz Göktaş’ın tahliyesine karar verdi. Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları bulunuyordu.