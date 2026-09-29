İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik birimlerinin çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün suçu önlemeye yönelik proaktif anlayışla çalıştığını, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ülkenin dört bir yanında güvenliği sağlamak için görev yaptığını belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 455 bin kilometrekarelik Mavi Vatan’da kesintisiz görev yaptığını ifade eden Çiftçi, AFAD’ın ise afetleri beklemeden riskleri önceden yönetmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın güvenlik, hukuk ve insan onuru ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün de dijital devlet uygulamalarıyla vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

Çiftçi, paylaşımında İçişleri Bakanlığı’nın yaklaşık 700 bin kişilik bir teşkilat olduğunu belirterek, “Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı “Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı” yapmak için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.