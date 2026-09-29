Sanatçı Nur Gökbulut’un “Sudan Sebepler” adlı resim sergisi, 8 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 8 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Gökbulut’un “Sudan Sebepler” başlığını taşıyan çalışmaları, yaşam, ölüm, anlam ve insanın gündelik hayat içerisindeki varoluşuna odaklanıyor. Serginin çıkış noktası ise Nazım Hikmet’in “Yaşamaya Dair” şiirindeki yaşam vurgusu olarak öne çıkıyor.

Sanat yapmanın da yaşamak kadar ciddi ve anlamlı bir eylem olduğunu ifade eden sergi metninde, “Sudan sebeplerle resim yapılır mı? Sudan sebeplerle sergi açılır mı?” soruları üzerinden hayatın içinde sıradanlaştırılan nedenlere dikkat çekiliyor.

Serginin kavramsal çerçevesinde “sudan sebepler” ifadesinin taşıdığı anlam da sorgulanıyor. Keziban Yalçınkaya’nın değerlendirmesinde ise “sudan sebepler”, önemsiz ve kolayca geçiştirilen gerekçeler olarak ele alınırken, bu gerekçelerin ardında bıraktığı “ağır boşluk” vurgulanıyor.

“Sudan Sebepler” sergisinin açılışı 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Nur Gökbulut’un eserlerinden oluşan sergi, 8 Ekim-8 Kasım 2026 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.