Merkez Ankara AVM’de düzenlenen Açılış Festivali, farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında çocuklara yönelik gösterilerden konserlere, klasik otomobil sergisinden gastronomi etkinliklerine kadar çok sayıda program ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin 27 Eylül programında Köstebekgiller gösterileri, KADM Futbol etkinliği ve mum boyama atölyesigerçekleştirilecek. Gençlik Haftası kapsamında ise Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara da söyleşiyle ziyaretçilerle bir araya geldi.

Hakan Küfündür ile 90’lar partisi

Festival programının dikkat çeken etkinliklerinden biri 2 Ekim’de düzenlenecek. Hakan Küfündür, 90’lar partisiyle ziyaretçilere nostalji dolu bir gece yaşatacak.

Klasik otomobiller Merkez Ankara’da sergilenecek

3-4 Ekim tarihlerinde festival kapsamında klasik otomobil sergisi düzenlenecek. Ziyaretçiler birbirinden farklı klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı bulurken, Photo Booth alanında da fotoğraf çektirebilecek.

Aynı tarihlerde Türk sinemasının sevilen yapımlarından Neşeli Günler ve Bizim Aile filmleri de gösterilecek.

4 Ekim’de ise drift pilotu Abbas Çimen, söyleşi ve imza etkinliğiyle festival programında yer alacak.

Ankara kültürü ve caz müziği bir arada

8-11 Ekim tarihleri arasında festival programı kültür ve sanat etkinlikleriyle devam edecek. Bu tarihlerde Ankara fotoğrafları sergisi, caz konserleri, Sof kumaşı defilesi ve Seymen gösterisi düzenlenecek.

Ayrıca psikolog ve yazar Beyhan Budak da söyleşi programıyla ziyaretçilerle buluşacak.

Danilo Zanna ile Tadım ve Lezzet Günleri

Festivalin gastronomi etkinlikleri ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yemek atölyelerinin yanı sıra Danilo Zanna ile Tadım ve Lezzet Günleri düzenlenecek.

Ziyaretçiler yemek atölyelerine katılabilecek ve Danilo Zanna'nın yer alacağı tadım etkinliklerinde farklı lezzetleri deneyimleyebilecek.

Geveze ile Mutluluk Akademisi

24 Ekim’de ise radyo programcısı Geveze, Mutluluk Akademisi etkinliğiyle Merkez Ankara AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Festivalin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında ise Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteriler ve konserler düzenlenecek.

Merkez Ankara Açılış Festivali’nde neler var?

Festival kapsamında önümüzdeki haftalarda ziyaretçileri; klasik otomobil sergisi, Photo Booth, film gösterimleri, caz konserleri, Sof kumaşı defilesi, Seymen gösterisi, söyleşiler, yemek atölyeleri ve konserler bekliyor.

Özellikle klasik otomobilleri görmek ve Photo Booth alanında fotoğraf çektirmek isteyenler 3-4 Ekim tarihlerini, gastronomi etkinliklerine katılmak isteyenler ise 17-18 Ekim'deki Tadım ve Lezzet Günleri'ni takvimlerine alabilir.