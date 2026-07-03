DHMİ'nin açıklamasına göre hava trafiği kısıtlaması şu saatlerde geçerli olacak:

7 Temmuz 2026 Salı: 10.00 - 18.00

10.00 - 18.00 8 Temmuz 2026 Çarşamba: 14.00 - 21.00

Bu saatler arasında Esenboğa Havalimanı'nda sivil hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Hangi uçuşlar kısıtlamadan muaf olacak?

NOTAM kapsamında, yabancı devlet başkanlarını ve beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları uygulamadan muaf tutulacak.

Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18'inci alanına "STS/ATFMX" ibaresini eklemeleri zorunlu olacak.

Yolculara önemli uyarı

DHMİ, NATO Zirvesi nedeniyle uygulanacak geçici hava sahası düzenlemesinden etkilenecek yolcuların mağduriyet yaşamamaları için uçuş saatleri, iptal ve değişikliklerle ilgili güncel bilgileri hava yolu şirketlerinden takip etmelerini istedi.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da hava trafiğinin yanı sıra güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarılıyor. Esenboğa Havalimanı'ndaki geçici uçuş kısıtlamalarının, zirveye katılacak devlet başkanları ve resmi heyetlerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla uygulanacağı belirtildi.