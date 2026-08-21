Altın piyasasında yükseliş ivmesi sürüyor. 21 Ağustos 2026 Cuma günü güncel piyasa verilerine göre gram altın bazı piyasa ekranlarında 7.000 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı verilerinde ise fiyatlar kuyumcu ve piyasa koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ

Altındaki hareketlilikte küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı sonrasında tahvil getirilerinde yaşanan düşüş ve doların zayıflaması, ons altını destekledi. Ons altındaki yükseliş de yurt içinde gram altın fiyatlarına yansıdı.

20 Ağustos'ta gram altın yaklaşık 6.974-6.978 TL seviyelerini test ederken, bugün 7 bin TL eşiğinin yeniden aşılmasıyla gözler altının bundan sonraki seyrine çevrildi.

ÇEYREK ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altındaki hareketlilik diğer altın türlerine de yansıyor. Güncel piyasa ekranlarında çeyrek altın 11 bin TL bandında, yarım altın ise 22 bin TL seviyelerinde işlem görüyor. Fiyatlar gün içerisinde piyasa hareketlerine ve alış-satış makasına göre değişebiliyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği ise özellikle ons altın ve dolar kurundaki hareketlere bağlı olarak yakından takip ediliyor.