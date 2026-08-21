Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuş ihbarlarına yönelik oluşturulan özel soruşturma ekiplerince Etimesgut-Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

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Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA