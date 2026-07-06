Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin demokratik olgunluğun ve şeffaflığın göstergesi olduğunu belirten Gürlek, buna karşın devam eden davalar hakkında mahkeme önlerinde hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasının Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutum olduğunu söyledi.

Yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerlediğini vurgulayan Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine ve dış müdahale girişimlerine karşı milli iradesini koruyarak bugünlere ulaştığını belirten Gürlek, Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini belirleyecek egemenliğe sahip olduğunu kaydetti.

Gürlek, açıklamasını, "Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.