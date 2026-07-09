Türkiye Büyük Millet Meclisi, 14 Temmuz haftasında kritik kanun tekliflerini görüşmek üzere yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu ve komisyonlarda birçok önemli düzenleme ele alınacak. Genel Kurul'da 12. Yargı Paketi'nin görüşmelerine 14 Temmuz'da başlanması planlanıyor. Teklifin aynı hafta içerisinde yasalaşması bekleniyor.

Aynı gün, saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifi görüşülecek. Saat 15.00'te ise Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda öğrenci affını da içeren kanun teklifi milletvekillerinin gündemine gelecek.

Öte yandan, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Numan Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Meclis'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği görüşmelerin, yasama gündeminin en önemli başlıklarını oluşturması bekleniyor.