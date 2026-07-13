Olay, Tarsus ilçesine bağlı Taşçılı Mahallesi'nden geçen Keşbükü Irmağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla suya giren 24 yaşındaki S.E., güçlü akıntıya kapılarak yardım istedi.

Durumu fark eden kardeşi Azmi Erdoğan, ağabeyini kurtarmak için hiç düşünmeden ırmağa girdi. Ancak kısa süre sonra o da akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Biri Kurtarıldı, Diğeri Hayatını Kaybetti

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu S.E. sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suda kaybolan Azmi Erdoğan için başlatılan arama çalışmaları ise acı haberle sonuçlandı. Ekipler, genç adamın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı.

Soruşturma Başlatıldı

Azmi Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.