Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepe mevkisinde öğle saatlerinde çıkan makilik alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Saat 14.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopterin yanı sıra 5 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Kaplumbağa taşların arasına sığındı

Yangın sırasında yaşanan dikkat çekici anlardan biri ise alevlerden kaçmaya çalışan bir kaplumbağa oldu. Kaplumbağanın, yangından korunmak için taşların arasına sığındığı görüldü. O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.