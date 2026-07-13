Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda yetiştirilen Kırıkhan kavunu, yeni sezonla birlikte tarlalardan toplanmaya başlandı. Yaklaşık bin dekarlık alanda üretimi yapılan kavunlar, özenle hasat edilerek kasalara yerleştiriliyor ve kamyonlarla Türkiye'nin birçok iline sevk ediliyor.

İlk hasatta kalite durumuna göre kilogram fiyatı 22 ile 24 lira arasında değişen ürünler, üreticinin yüzünü güldürdü.

Yağışlar Hasadı Geciktirdi, Verimi Korudu

Kavun üreticisi Ahmet Urak, bu yıl etkili olan yağışların hasat takvimini yaklaşık birkaç hafta ertelediğini ancak ürün kalitesi ve verim üzerinde ciddi bir olumsuzluk oluşturmadığını söyledi.

Dekar başına ortalama 3 ila 5 ton ürün aldıklarını belirten Urak, Amik Ovası'nın iklimi ve verimli topraklarının Kırıkhan kavununa eşsiz bir tat ve aroma kazandırdığını ifade etti.

"Lezzetiyle Rakiplerinden Ayrılıyor"

Kavun tüccarı Hasan Bağlar ise Kırıkhan kavununun özellikle lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Ürünlerin başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderildiğini aktaran Bağlar, bu sezon fiyatların geçen yıla göre üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Yağışlar nedeniyle hasadın 15-20 gün geciktiğini ve bunun rekolteyi bir miktar düşürdüğünü kaydeden Bağlar, normal şartlarda dekarda 6 tona kadar ürün alınabilirken bu yıl verimin 3 ila 5 ton seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Nakliye ve İşçilik Maliyeti Fiyatı Artırıyor

Bağlar, tarlada kilogramı 22-24 liradan satılan kavunların büyükşehirlere ulaştırılana kadar kasa, işçilik, nakliye ve vergi gibi maliyetlerle fiyatının yükseldiğini belirtti. Buna rağmen hem üreticilerin hem de tüccarların sezonun başlangıcından memnun olduğu ifade edildi.