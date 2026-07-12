2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Batmanlı Muhammed Emir Ezgin, gösterdiği üstün başarıyla Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Ezgin, iki yıldır eğitim aldığı kurs merkezi tarafından 500 bin TL ödülle onurlandırıldı.

LGS başarısının ardından kurs merkezine davet edilen Muhammed Emir Ezgin ve babası Emin Ezgin, yönetim ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Kurs merkezinin sahibi Cuma Dişikırık, başarılı öğrenciye 500 bin TL'lik ödül çekini takdim ederek tebrik etti.

"Hedefim Kabataş Erkek Lisesi"

Başarısının disiplinli ve planlı çalışmanın sonucu olduğunu belirten Muhammed Emir Ezgin, LGS hazırlık sürecine 5'inci sınıftan itibaren başladığını söyledi.

Sınavın oldukça zor geçtiğini ifade eden Ezgin, sınav çıkışında birkaç yanlış yapmış olabileceğini düşündüğünü ancak sonuçlarda 500 tam puan aldığını belirtti.

Hedefinin Kabataş Erkek Lisesi olduğunu dile getiren Ezgin, "Önce kendinize iyi bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Ardından o hedef için düzenli ve verimli çalışırsanız başarı geliyor. Çok çalışmaktan ziyade az ve öz, yani verimli çalışmanın daha önemli olduğunu gördüm. Tercih döneminde Kabataş Erkek Lisesi'ni yazmayı planlıyorum" dedi.

Babası: Oğlumla gurur duyuyorum

Muhammed Emir Ezgin'in babası Emin Ezgin ise oğlunun başarısının tesadüf olmadığını belirterek, son üç yıldır büyük bir disiplinle çalıştığını söyledi.

Oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu ifade eden Ezgin, "Bu başarı Batman'daki diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır. Eğitimine katkı sunmak amacıyla 500 bin TL ödül veren kurs yönetimine teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, bundan sonraki eğitim hayatında da önemli başarılara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

LGS 2026 sonuçlarında elde ettiği 500 tam puan ile Türkiye birincileri arasına giren Muhammed Emir Ezgin'in başarısı, Batman'da sevinçle karşılandı. Kurs merkezi tarafından verilen 500 bin TL ödül, öğrencinin başarısını taçlandırdı.