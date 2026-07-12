Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, başarılı çalıştırıcının görevine 2027-2028 sezonu sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda takımın başına geçen Alimpijevic'in kısa sürede camianın sevgisini kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar elde edeceğimize inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yeni sözleşmeyle birlikte Sırp başantrenör, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın başındaki görevini uzun vadeli olarak sürdürecek.