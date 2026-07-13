Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Utku Ö. yönetimindeki 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç ile İrfan A.'nın kullandığı 01 DJZ 53 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar Üzerine Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazada 6 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.G., V.T., Y.C. ve Y.D. yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.