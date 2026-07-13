Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 TV ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında son dönemde savunma alanındaki temasların olumlu bir zeminde ilerlediğini ifade eden Yılmaz, F-35 meselesinde geçmişe kıyasla daha yapıcı bir atmosfer oluştuğunu belirtti. Sürecin yalnızca siyasi iradeyle değil, teknik ve hukuki aşamaların tamamlanmasıyla sonuçlanacağını vurgulayan Yılmaz, bu nedenle kesin bir takvim vermenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Yılmaz, iki ülke liderleri arasındaki diyaloğun önemli bir ivme kazandırdığını ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya yaklaşımının olumlu olduğunu söyledi. Ancak F-35 programına dönüş ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gibi başlıklarda ilgili kurumların yürüteceği süreçlerin belirleyici olacağını kaydetti.

Son dönemde Türkiye'nin savunma alanındaki diplomatik girişimlerinin hız kazandığına işaret eden Yılmaz, Ankara'nın hem milli savunma projelerini sürdürdüğünü hem de müttefikleriyle ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar attığını belirtti. F-35 dosyasında da karşılıklı diyalog ve müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.