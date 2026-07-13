AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda dernek çalışanı 18 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Güner, Haluk Levent'in avukatı olmadığını belirterek, geçmişte yaşadığı maddi bir anlaşmazlığa dikkat çekti.

Güner paylaşımında, "Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum; ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim. O olaydan sonra da bir daha ne Haluk Levent'e ne de Ahbap'a bağış yaptım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın mali işlemler ve dernek faaliyetlerine ilişkin iddialar kapsamında sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin incelemelerin çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.