İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yüzlerce şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1.780 şüpheliden 935'i tutuklanırken, 224 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

"Zehir tacirlerine fırsat vermiyoruz"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."