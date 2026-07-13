Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü öncesinde verdiği röportajda, o gece yaşananları ve yürütülen çalışmaları anlattı.

O dönem İzmir Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını belirten Uraloğlu, kamu kurumlarının darbe girişiminin ilk anlarından itibaren koordinasyon içinde hareket ettiğini ve milletin iradesinin darbecilerin planlarını bozduğunu ifade etti.

"15 Temmuz, aziz milletimizin zaferidir"

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz gecesini "aziz milletimizin zaferi" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"40 yıllık sızma ve hazırlığın bir gecede bozguna uğratıldığı, devlet ile milletin omuz omuza vererek en parlak iş birliğini sergilediği, demokrasinin tanka, tüfeğe, helikoptere ve F-16'lara karşı zafer kazandığı tarihi bir destan olarak görüyorum."

"Bir kalkışma olduğunu anladım"

Darbe girişiminin başladığı saatlerde yaşananları anlatan Uraloğlu, askeri hareketliliği fark ettikten sonra görev için hazırlık yaptığını söyledi.

Ailesiyle vedalaştığını belirten Uraloğlu, ilgili ekipleri toplamak için talimat verdiğini ve kamu görevlerinin yerine getirilmesi için harekete geçtiklerini aktardı.

29 iş makinesi askeri birliklerin önüne yerleştirildi

İzmir Valiliği'nden gelen çağrı üzerine valiliğe geçtiğini ifade eden Uraloğlu, askeri birliklerin çıkışlarını engellemek amacıyla iş makinelerinin kullanıldığını söyledi.

Uraloğlu, "Yakın bölgelerdeki asfalt makinesinden kamyonuna, yükleyicisine kadar tüm iş makinelerini kısa sürede topladık. Fazla geçmeden 29 tane iş makinesini askeri birliklerin önlerine yerleştirdik. Bu bir psikolojik önlemdi ama kritik bir adımdı." dedi.

"Vatandaş buradaysa biz de burada olacağız"

Valilik binasının hedef alınabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktaran Uraloğlu, buna rağmen görev yerlerini terk etmediklerini belirtti.

Uraloğlu, "Vatandaş buradaysa biz de burada olacağız. Hani öleceksek adam gibi öleceğiz dedik ve olduğumuz yerde kalmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Balıkçılardan destek istendi

O gece olası deniz hareketliliğine karşı balıkçılarla da iletişime geçtiklerini anlatan Uraloğlu, teknelerin psikolojik caydırıcılık oluşturması için hazırlık yapıldığını söyledi.

Balıkçıların, gerektiğinde tekneleriyle sürece destek olmaya hazır olduklarını belirttiğini aktaran Uraloğlu, bu yaklaşımın milletin kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

"Aziz milletimiz tarih yazmıştır"

15 Temmuz gecesindeki direnişin temelinde inanç ve vatan sevgisinin bulunduğunu belirten Uraloğlu, milletin büyük bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Silahsız, tanksız, topsuz, uçaksız, helikoptersiz; sadece imanı, bayrağı ve vatan sevgisiyle donanmış bir millet, hain darbe teşebbüsünü durdurmuştur. Tankın önüne yatan, kurşunların önüne siper olan aziz milletimiz tarih yazmıştır." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı dönüm noktası oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini belirten Uraloğlu, bu çağrının millete önemli bir yön verdiğini ifade etti.

Uraloğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu vurgulayarak, yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.