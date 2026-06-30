Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle, Cilo Dağı'nın eteklerindeki Cennet-Cehennem Vadisi'nde düzenlenen 2025-2026 sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, organizasyonun ilk kez 3 bin rakımda ve açık havada yapıldığını belirterek, "Daha önce böyle bir organizasyon hiç yapılmadı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılında milli park ilan edilen Cilo-Sat Dağları'ndaki buzul gölleri ve Cennet-Cehennem Vadisi, ilk kez resmi bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 bin rakımda gerçekleştirilen finalleri izlemek isteyen binlerce sporsever, zorlu yolculuğa rağmen bölgeye akın etti.

Binlerce kişi Cilo Dağı eteklerinde güreş heyecanı yaşadı

Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği organizasyon için çok sayıda vatandaş bir gün önceden bölgeye gelerek çadır kurdu ve kamp yaptı. Son yıllarda huzur ortamının hakim olduğu bölgede düzenlenen organizasyon, doğa ile sporu bir araya getirdi.

Final müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlbank Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şekerspor Kulübü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi takımlarında mücadele eden, aralarında Avrupa ve dünya şampiyonlarının da bulunduğu yaklaşık 100 sporcu er meydanına çıktı. Karlı dağların eteklerinde kurulan minderlerde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Taha Akgül: Güreşin görünürlüğünü artırmak istedik

Müsabakaları yerinde takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, organizasyonun Türk güreşi açısından tarihi bir anlam taşıdığını söyledi.

Akgül, "Gerçekten açık havada daha önce böyle bir organizasyon hiç yapılmadı. Şu an 3 bin rakımdayız ve gördüğünüz gibi karlar hala erimemiş durumda. Muhteşem bir doğa içerisindeyiz. Bu kadar büyük bir organizasyonu burada gerçekleştirmek kolay olmadı ancak başaracağımıza inandık. Güreşin görünürlüğünü artırmak adına burada yarışma düzenleme kararı aldık" dedi.

Hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen doğal görüntüyü korumak amacıyla müsabaka alanının üzerini kapatmadıklarını ifade eden Akgül, "Her şey tadında güzel. İlk kez açık havada resmi bir organizasyon gerçekleştiriyoruz ve burada kupalar dağıtılacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan organizasyona destek verdi

Organizasyon sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından ilgilendiğini belirten Akgül, "Sayın Cumhurbaşkanımız organizasyona destek verdi ve başından beri yakından takip etti. Spor Bakanlığımız, Hakkari Valiliğimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah organizasyonu kazasız belasız tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.