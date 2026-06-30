36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri doğrultusunda, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler İstasyonu ile Metro Söğütözü İstasyonu'nda yolcu iniş ve binişleri geçici olarak durdurulacak.

Ankara'da toplu ulaşım hizmetlerini yürüten EGO Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, zirve kapsamında bazı cadde, bulvar ve ana arterlerin tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacağı, bu durumdan etkilenen 223 otobüs hattı için alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

Vatandaşlar, alternatif güzergahlara ilişkin detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Toplu taşımada cumartesi tarifesi uygulanacak

EGO tarafından yapılan açıklamada, 6-10 Temmuz tarihleri arasında tüm otobüs hatları ve güzergahlarda cumartesi çalışma tarifesinin uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6-10 Temmuz tarihleri arasında tüm hat ve güzergahlarımızda cumartesi tarifeli çalışma programı ile hizmet verilecektir. Ayrıca, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ve Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyecektir. Bunun dışında Metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde devam edecektir."

Vatandaşlara ulaşım planlaması uyarısı

EGO, belirtilen tarihlerde toplu taşıma kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yayımlanan ek tabloyu incelemeleri ve ulaşım planlarını önceden yapmaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, NATO Zirvesi süresince uygulanacak trafik ve toplu taşıma düzenlemelerine ilişkin güncel duyuruların EGO'nun resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesini istedi.