DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde ilave güvenlik tedbirlerinin alındığı ancak Ankara'ya seyahat eden vatandaşlara yönelik sistematik bir GBT sorgulaması uygulanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, uçak, tren ve otobüs terminallerinde somut bir güvenlik gerekçesi veya şüphe bulunmadığı sürece yolcuların durdurularak GBT kontrolüne tabi tutulması gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, güvenlik tedbirlerinin çarpıtılarak vatandaşlarda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini hatırlattı.

“NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.



NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirleri alınmakla birlikte, iddia edildiği gibi şehre seyahat eden… pic.twitter.com/DjA9C0xsub — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 30, 2026