Zonguldaklı Yalçınkaya ailesi, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden üç kızları için yardım çağrısında bulundu. Daha önce yaşadığı sağlık sorununu, gazetecilerin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla aşan anne Edanur Yalçınkaya, bu kez çocuklarının yaşam mücadelesi için umut kapısı olarak yeniden Karaelmas Gazeteciler Derneği’ne başvurdu.

Ankara’da yaşayan ailenin 7 yaşındaki Ülke Nur’una immün yetmezlik teşhisi konulurken, tedavisi için ilik nakli gerekiyor. 3 yaşındaki Umay İkra ise immün yetmezlik, interstisyel akciğer hastalığı ve kronik solunum yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlar minik Umay için akciğer ve ilik naklinin gerekli olduğunu belirtiyor.

Ailenin en büyük çocuğu olan 9 yaşındaki Ülkü Nisa da FMF ve aort yetmezliği hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Tedavi süreçlerinin devam edebilmesi için destek bekleyen Yalçınkaya ailesi, Karaelmas Gazeteciler Derneği aracılığıyla hayırseverlere çağrıda bulunarak üç kızlarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım eli uzatılmasını istedi.

DİP NOT; Anne Edanur Yalçınkaya’nın numarası; 05414571201