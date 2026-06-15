Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşları fiziksel aktiviteye yönlendirmek amacıyla Nallıhan Kız Tepesi’nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.

8 kilometrelik parkurda doğayla iç içe yürüyüş

Kız Tepesi’nde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüdü. Vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirerek hem spor yaptı hem de temiz havanın keyfini çıkardı.

300 kişi katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Başkent Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Katılımcılar, yoğun şehir temposundan uzaklaşarak doğada vakit geçirme imkânı buldu.

Etkinlik, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.